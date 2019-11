“Ho avuto una storia con Moana Pozzi. Non l’ho corteggiata, fu lei a chiedermi come fossi a letto”. A rivelarlo è l’attore Andrea Roncato che, intervenendo ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2, ha raccontato di aver avuto una storia con la pornostar. “Ho avuto una storia con Moana Pozzi quando ancora non faceva la pornodiva. Ci siamo conosciuti sul set di ‘Pompieri’“, ha spiegato precisando che “ci siamo frequentati per sei mesi“. Il film in questione risale al 1985, mentre Moana ha iniziato ufficialmente la sua carriera nel mondo del porno col suo vero nome solo nel 1987, ma già prima aveva partecipato ad alcuni set a luci rosse ma sempre sotto pseudonimo.

Andrea Roncato si è lasciato andare ai ricordi e ha raccontato: “Era una persona speciale, con cui potevi parlare di tutto, dalla letteratura alle politica, oltre ad essere una donna bellissima. Poi ha intrapreso la carriera da pornodiva. Nella vita ognuno fa quello che vuole“. Poi l’attore bolognese ha parlato anche della sua ex moglie Stefania Orlando: “È un po’ che non ci sentiamo. Lei si è sposata, io anche. Abbiamo entrambi la nostra famiglia. Ma ho sempre affetto per lei. È stata la mia prima moglie. Se hai voluto bene a una persona, poi le resti legato”, ha concluso.