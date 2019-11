Raffaella Fico sta con il suo ex compagno e padre di sua figlia, Mario Balotelli. La showgirl, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, si è detta soddisfatta che il giocatore abbia fatto scoppiare la polemica dopo gli insulti razzisti ricevuti dai tifosi del Verona. “Ci siamo incontrati finita la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso – ha raccontato la Fico – una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male. Quella di Luca Castellini, capo ultrà del Verona, è un’uscita infelice. Mario è italiano a tutti gli effetti. E’ un peccato che non si riesca ancora ad isolare questi facinorosi, ci sta che poi si reagisca un po’ male. Sono convinta che qualcosa stia cambiando però”. Anche la stessa Fico si è trovata oggetto di razzismo in passato: “Non è il primo episodio, non è la prima volta che capita. All’epoca quando stavo con lui, 7 o 8 anni fa, mi è capitato che mi accoglievano facendo il verso della scimmia”

E Raffaella ha raccontato quando sia stato difficile anche per la figlia, la piccola Pia: “Tu sei una ne*** di me***”, le disse un compagno di scuola quando aveva solo 5 anni, aggiungendo che non potevano giocare insieme o darsi la mano. “E’ difficile poter spiegare a una bambina di 5 anni che ci sono queste cose così tristi nel 2019”, ha aggiunto Raffaella. Ecco perché, secondo la Fico, è importante che se ne parli e che il tema del razzismo sia al centro dell’attenzione.