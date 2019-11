“Fiorello? È vecchio”, ha scritto qualcuno sui social. “Comico qualunquista”, “lento”, “stonato e calante”, “solita solfa, la comicità è altra cosa”, hanno scritto altri. Il successo di Viva RaiPlay, nonostante gli apprezzamenti ricevuti da critica e pubblico, non è riuscito a mettere a tacere i soliti haters, sempre pronti a far fiato alla bocca anche quando basterebbe applaudire in silenzio. “Ah!, quanti geni che farebbero meglio di lui…”, ha commentato sui social Catena Fiorello, scrittrice ma soprattutto sorella di Fiore. “La cosa più triste è sapere (e vedere da certe bacheche… oddio, orrore) quanti erano lì ad aspettare una débâcle, come se, poi, qualora fosse accaduto, a loro sarebbe cambiata in meglio la vita. Che schifo. Ma l’uomo per sua natura ha dentro queste ambiguità turpi e misere”, il suo commento per difendere il fratello. La débâcle, d’altronde, non è arrivata: gli ascolti oscillano tra il 25 e il 22% di share. Un successo. “Mi dispiace per voi”, ha aggiunto la Fiorello. “Ahi, ahi, ahi, quanto mi dispiace. Manciativi l’ossa cu tuttu u sali (…) 6.310.000 la media dei telespettatori di ieri sera. Uffa! Non è giusto per uno show così noioso, inutile, vecchio e stantio”, ha chiosato, ironica.

