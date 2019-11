Un uomo armato di coltello ha assalito un gruppo di turisti in visita alla città di Jerash, a nord della capitale Amman, in Giordania. Il sito, noto per i suoi reperti archeologici di epoca romana, è frequentato da centinaia di visitatori ogni giorno. L’uomo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale Petra, ha attaccato il gruppo di turisti ferendo alcuni di loro, una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza, prima di essere neutralizzato e arrestato. Le persone colpite, secondo il portavoce della Sicurezza Nazionale giordana, Amer Sartaoui, sono sei, tra cui tre turisti messicani e una svizzera.

Le vittime sono state trasportate in ospedale. “Un uomo ha attaccato con un coltello dei turisti e una guida, come pure un agente della sicurezza che provava a fermarlo – ha riferito un portavoce della sicurezza giordana – I feriti sono stati portati in ospedale e l’assalitore è stato immediatamente arrestato”. Giordania, uomo armato di coltello aggredisce gruppo di turisti: le immagini dopo l’attacco