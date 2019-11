La scena di Mario Giordano che spacca con una mazza delle zucche in diretta a "Fuori dal coro" è diventata virale in Rete, tanto da diventare trending topic su Twitter, e Chef Rubio non si è trattenuto dal commentarla con ironia

Uno scatenato Mario Giordano si è lasciato andare ad un’invettiva contro Halloween e, in diretta a “Fuori dal coro” su Retet 4, ha impugnato una mazza tricolore e si è messo a spaccare con violenza delle zucche presenti in studio al grido di “Io non voglio festeggiare Halloween, celebriamo Ognissanti”. “Voglio celebrare la giornata dei defunti. Ogni anno si spendono milioni per importare una tradizione che non è la nostra. Noi dimentichiamo la zuppa di ceci, il pan dei morti”, ha spiegato il giornalista.

La scena è diventata virale in Rete e su Twitter è diventata addirittura trending topic, con molti utenti che hanno ironizzato sulla scenetta con meme e commenti sarcastici: “Ormai i bambini chiedono di mascherarsi da Mario Giordano per #Halloween2019”, “Ora sa da cosa posso travestirmi per #halloween2019: da Mario Giordano, l’ammazza zucche“. Tra i tanti commenti c’è anche quello di Chef Rubio che ha detto con la sua solita ironia piccata: “Ma che Halloween era quello in cui ti prendesti a mazzate le palle invece delle zucche? Aiutami che non mo ricordo“.