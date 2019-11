La mezzosoprano si trovava all'estero per un'audizione ed era al volante della sua auto, da sola con il suo cane, quando lunedì scorso è rimasta coinvolta in un incidente mortale

È morta a 40 anni in un tragico incidente stradale in Austria la cantante lirica Giuliana Castellani. La mezzosoprano si trovava all’estero per un’audizione ed era al volante della sua auto, da sola con il suo cane, quando lunedì scorso è rimasta coinvolta nello schianto che l’ha uccisa assieme all’animale.

Giuliana Castellani era molto famosa nel mondo della lirica anche perché nel 2010 aveva vinto un concorso in Rai lanciato da Pippo Baudo nel corso di quell’edizione di Domenica In: la cantante riuscì ad imporsi su 400 concorrenti provenienti da ogni parte del mondo. La gara, il “Tour de Chant 2010”, era stata indetta per le migliori voci liriche di lingua italiana. Originaria di Locarno, in Svizzera, la Castellani si era diplomata giovanissima in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como e si era esibita per la prima volta in concerto a 15 anni, al Palacongressi di Lugano, poi nella sua carriera aveva ottenuto diversi premi e riconoscimenti.