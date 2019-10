Il nome scelto per il cucciolo? Mojito

Possibile che un cucciolo di Golden Retriever abbia il pelo di colore verde? Sì, e non è una cosa di cui preoccuparsi. Joanna Justice, 43enne che vive nella Renania Settentrionale Westfalia, in Germania, ha visto la sua cagnolina Melody dare alla luce otto bellissimi cuccioli. Tra di loro, uno verde. La donna si è allarmata ma è stata subito tranquillizzata dal veterinario: il “fenomeno” dipende dalla biliverdina, un pigmento biliare di colore verde che si trova nel fegato, nelle urine, ma che può contaminare anche la placenta. Crescendo, il cagnolino riacquisterà il suo naturale colore champagne. Il nome scelto per il cucciolo? Mojito.