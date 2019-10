Dopo la pausa forzata che ha dovuto prendersi per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata più carica di prima e domenica sera ha fatto la sua prima apparizione in tv a “Che tempo che fa“, dove ha presentato il suo nuovo album, “Fortuna” e si è esibita con il singolo “Io sono bella“, scritto per lei da Vasco Rossi. La cantante è stata accolta in studio dal caloroso applauso del pubblico e, visibilmente emozionata, ha parlato della malattia che ha dovuto affrontare: “Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene”, ha spiegato a Fabio Fazio lanciando poi “un in bocca al lupo a tutte le persone che stanno ancora lottando”.

Fazio le ha poi chiesto come ha affrontato, in un momento così delicato come quello della sua recente operazione, gli attacchi degli haters sui social e lei con la grinta che la contraddistingue ha replicato: “In quei giorni avevo cose più importanti da gestire, non quei quattro sfigati che sputano odio sui social. Noi personaggi dobbiamo mandare documenti per avere la ‘spunta blu’ dei vip, allora certifichiamoci tutti. Non bullizziamo, ‘bollizziamoci’”.

Poi Emma ha parlato anche del suo esordio al cinema come attrice: è infatti una dei protagonisti del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, in sala dal 13 febbraio 2020. “Ho fatto il meglio che potevo fare sul set, spero di essere all’altezza di questo cast… facile! Ci sono Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, speriamo bene”, ha raccontato la cantante.

La sua intervista si è conclusa però con una gaffe di Fazio che ha fatto calare l’imbarazzo: come da tradizione per le ospiti femminili della trasmissione, il conduttore ha voluto salutarla omaggiandola con un mazzo di rose rosse ignorando che Emma le detesta. “Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo“, aveva raccontato in passato. Così ha dovuto accettare l’omaggio floreale con un sorriso visibilmente tirato, cosa che non è sfuggita al pubblico che ha subito commentato la cosa sui social.

