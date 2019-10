In tutto questo periodo, la sua assenza dalle scene non ha fatto altro che alimentare leggende, creando attorno alla sua figura un'aura di fascino e mistero che l'hanno trasformata in un vero mito

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani“. Così Benedetta Mazzini, la figlia di Mina, scrive a commento della prima foto pubblicata dopo molti anni della “Tigre di Cremona“, la famosissima cantante che dal 1978 si è ritirata a Lugano, in Svizzera, e non ha più voluto farsi vedere in pubblico. L’immagine, comparsa domenica su Instagram, immortala Mina di schiena sul divano, in un momento molto intimo e privato, nella sua casa svizzera, mentre guarda la tv con il fidanzato della figlia: il suo volto non vede bene, ma lo scatto resta comunque uno scoop clamoroso dal momento che, salvo qualche rarissima paparazzata, sono anni che, a parte i familiari e gli amici più intimi, nessuno vede più in volto la cantante.

Settantanove anni, dopo il matrimonio del 10 gennaio 2006 con Eugenio Quaini è diventata, per l’anagrafe elvetica, Mina Anna Quaini-Mazzini. In tutti questi anni, ha continuato a lavorare e a fare dischi ma sempre lontano dai riflettori, senza mai apparire e stando bene attenta a evitare gli obiettivi dei media. Sono passati infatti ormai quarantuno anni da quel 23 agosto del 1978 in cui Mina salì per l’ultima volta sul palco del “Bussoladomani”, il locale di Marina di Pietrasanta, in Versilia, doveva aveva iniziato la carriera tempo prima.

In tutto questo periodo, la sua assenza dalle scene non ha fatto altro che alimentare leggende, creando attorno alla sua figura un’aura di fascino e mistero che l’hanno trasformata in un vero mito. Ora questa foto pubblicata a sorpresa dalla figlia Benedetta ha letteralmente mandato in visibilio i suoi fan.