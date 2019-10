Vanessa Scalera, l’interprete del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni protagonista dell’omonima fiction di Rai 1 amatissima dal pubblico, si è raccontata in un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che anche lei, come il personaggio che interpreta, sente che il dovere di ogni essere umano sia quello di schierarsi al fianco di chi soffre. La fiction infatti ha affrontato temi d’attualità come corruzione e immigrazione e, commentando la politica di Matteo Salvini, l’attrice ha confermato la linea tenuta da Imma Tataranni: “È una politica scellerata in questo senso. Si è perso proprio il senso dell’umanità – ha detto a Fanpage -. Mi fa male vedere quelle immagini. Mi fa male che un essere umano non porga la mano all’altro”.

“È una cosa che dovrebbe toccare tutti nel profondo. Secondo me gran parte degli italiani la pensa come me – ha proseguito la Scalera -. Hanno giocato sulla paura ed è terribile. La paura nega la libertà. Dicono ‘Ci rubano il lavoro?’. Non rubano proprio niente. Sei tu che stai rubando a loro la possibilità di essere accettati e compresi. È un mondo che si è capovolto e mi fa male”.

Vanessa, originaria della Puglia, ha ricordato poi come nella sua regione l’accoglienza sia sempre stata un valore sacro: “La Puglia è stata per anni una terra sede di accoglienza. Io ho ancora negli occhi il ricordo della nave che arrivò a Brindisi. Di come i pugliesi furono accoglienti. Non c’era più il mare di mezzo. Stavamo accogliendo delle persone che erano disperate, che volevano un futuro migliore. Ricordo quell’umanità. Quei brindisini che si fecero in quattro per accoglierli. Dovremmo recuperare quel senso di accoglienza. È disumano voltarsi dall’altra parte“, ha concluso l’attrice.

Domenica sera è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che la vede protagonista, grande rivelazione di questa nuova stagione televisiva, e i fan già chiedono a gran voce sui social che ci sia un seguito, visto oltretutto il finale che ha avuto. E a riguardo Vanessa ha aperto uno spiraglio: “Sì, se ne parla. Non so quando si farà, se si farà, però è nell’aria. A noi divertirebbe molto continuare per il secondo anno”.