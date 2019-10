Barbara D’Urso non sarà in onda stasera domenica 27 ottobre. La ragione non è quella che molti potrebbero pensare visti gli ascolti non esaltanti di questa stagione: Live Non è la D’Ursoè ancora in onda ma cambia la serata, che diventa il lunedì. E domani si parlerà di chirurgia estetica estrema. Come la stessa D’Urso ha annunciato in una clip, ci sarà in studio “la donna gatto” che ha subito molti interventi proprio per somigliare a un felino e che racconterà la sua storia. E ospite sarà anche Allegra, una pianista che la conduttrice definisce “particolare” per via del seno dalle enormi dimensioni. Insomma, come sempre si tratterà di capire se l’argomento della chirurgia estetica estrema verrà affrontato nel modo che ci si aspetta da un programma sotto testata giornalistica, oppure no.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore