La grande attrice è tornata in Italia dopo tanto tempo e appena entrata in studio non è riuscita a trattenere le lacrime

“Si faceva tutte le puttane“. Così Lucia Bosé, 88 anni, parla del suo grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio”. Mara domanda se la cosa la facesse soffrire o arrabbiare e la Bosé, capelli tinti di blu e un abito verde smeraldo, risponde sicura: “Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, dentro l’armadio, sotto al letto e mi diceva che “doveva farsele””. Nonostante le risate, la Venier le fa notare che al suo posto gli avrebbe dato una pizza in faccia ma Lucia ammette di non rinnegare nulla: “L’ho amato, mi ha dato tutto. Non si può amare di più. Chi non ha la corna?”, ha chiesto la grande attrice che, all’inizio dell’intervista, si è lasciata andare al pianto di commozione per essere tornata in Italia dopo tanto tempo.