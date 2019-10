La ragazza non si affatto curata delle critiche e non ha risposto

Bella Thorne fa spesso parlare di sé. Nei giorni scorsi la fidanzata di Benjamin Mascolo, il cantante del duo Benji e Fede ha ammesso di stare anche con una ragazza, cosa che non infastidisce Benji. Anzi, lui si è detto felice della sua vita di coppia e nessuno dei due si è curato delle polemiche. La stessa cosa ha fatto lei a proposito di alcune osservazioni che gli utenti Instagram hanno fatto su un suo video. Bella si mostra sexy mentre balla e beve un drink ma ad un certo punto si vedono i peli sotto le ascelle. La ragazza è ferma sostenitrice del diritto delle donne a non depilarsi e non è la prima volta che si mostra ‘nature’. Ma i commentatori non hanno gradito: “Bella ma che schifo i peli”, “ascelle pelose”, si legge. Lei non ha risposto e c’è da scommettere che non lo farà.

Visualizza questo post su Instagram It’s getting nasty @russ w that new fire music Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 24 Ott 2019 alle ore 1:09 PDT