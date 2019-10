Verrebbe subito da citare la famosa scena di Squadra Antifurto, quando Er Monnezza costringe Bombolo a mangiare la famigerata “mer** alla parmigiana”.



In molti probabilmente avranno pensato a questo scambio di battute ieri sera, vedendo il tweet postato dal leader della Lega Matteo Salvini. “Mmmmm… Non dovrei ma…“, ha scritto a corredo di un’immagine che mostra un profiteroles con panna. Peccato che l’immagine a molti utenti di Twitter abbia ricordato altro e i commentatori si siano scatenati in una serie di battute goliardiche: “Non è da tutti bearsi di una deliziosa mer** vaccina con panna, un fragoroso plauso“, si legge. E ancora: “E basta co s’ti selfie!“, scrive il seguitissimo account “Fotografie segnanti”. In molti, moltissimi, hanno voluto esprimere il loro pensiero sulla foto: “Sembra, con tutto il rispetto, uno stro** con la panna. Io prima di assaggiare una odorata la darei…”, “Sei tu?”, e c’è chi propone perfino un ingrandimento della foto…