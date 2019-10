Il piccolo è stato trasporto all’ospedale Niguarda ed è stato portato in sala operatoria. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe scavalcato la ringhiera cadendo per circa 10 metri

Un bambino di 6 anni è precipitato nella tromba delle scale dal secondo piano della propria scuola a Milano, la “Pirelli” in via Goffredo da Bussero, una traversa di viale Fulvio Testi, zona Bicocca. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda: ha subito un gravissimo trauma cranico ed è in prognosi riservata. Arrivato all’ospedale, è stato portato in sala operatoria dove i medici stanno tentando di diminuire la pressione intracranica. L’incidente è avvenuto alle 9.45. Il pm di Milano Francesco Ciardi, in vista dell’apertura di un fascicolo per lesioni colpose, ha disposto accertamenti sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il bambino – che frequenta una prima classe della scuola elementare – avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare dal secondo piano fino al piano interrato, per circa 10 metri. I militari della compagnia Milano Monforte sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quello che, al momento, sembra un incidente. Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori, infatti, il bambino non sarebbe stato spinto ma avrebbe fatto tutto da solo. I carabinieri stanno comunque ascoltando i suoi compagni e gli adulti presenti nella scuola e stanno prima di tutto cercando di capire se l’incidente sia avvenuto durante la ricreazione o durante l’orario scolastico.

“Sono davvero scossa, non so davvero come possa essere successa una tragedia del genere, tra l’altro la ringhiera delle scale è molto alta“. A dirlo, affranta, è la mamma di un’alunna di prima che frequenta la classe a fianco di quella del bambino precipitato, come riporta l’Ansa. Anche altri genitori sentiti dall’agenzia di stampa concordano su questo particolare: “La ringhiera è fine ma è alta per noi che siamo grandi, quindi a maggior ragione per un bimbo di 6 anni”.