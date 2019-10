Lavorare a Buckingham Palace può sembrare una cosa che, di per sé, significa “alto stipendio”. E invece non è affatto così. La Regina cerca infatti un nuovo maggiordomo ma la ‘sorpresa’ è che dovrà lavorare percependo un compenso al di sotto del salario minimo. Sette giorni su sette, per 1700 sterline. È Metro a fare i conti in tasca al nuovo assunto: 8,96 sterline all’ora. In gran Bretagna, in media, le sterline all’ora sono 9 ma se siamo nella zona di Londra si sale a 10,55. Insomma, la paga del nuovo maggiordomo è bassa, non c’è che dire. Vero è che non sono richieste competenze specifiche: si tratta di un modo per diventare maggiordomo nel luogo migliore possibile. “Ti aiuteremo a diventare un’esperto di ospitalità a 360 gradi. Imparando dal nostro team dalla lunga esperienza, saprai fornire un servizi con un alto standard”, promettono nell’annuncio. I giorni di vacanza concessi saranno 33. Ovviamente vitto e alloggio inclusi.

