Felicity Huffman, la Lynette della serie tv Desperate Housewives, si trova in carcere dove sta scontando le due settimane di prigione a cui è stata condannata per aver pagato una tangente di 15mila dollari per falsificare la prova d’ammissione della figlia al college. L’Istituto Correzionale Federale dove è reclusa l’attrice è però tutt’altro che un carcere tradizionale anzi, come sottolinea il Daily Mail, è più simile a un resort di lusso, tanto che in California lo hanno soprannominato “Club Fed” per le comodità di cui i selezionatissimi detenuti che vi sono rinchiusi possono godere. Cappuccino alla vaniglia, crema al burro di cacao, acqua in bottiglia, bagnoschiuma di marca e scrub all’albicocca sono infatti solo alcuni dei comfort garantiti dalla struttura carceraria.

“Felicity non si aspetta favoritismi. Vuole usare questo breve periodo di detenzione per approfondire lo studio della riforma delle prigioni e per capire le ragioni che hanno condotto le altre detenute in carcere”, ha spiegato una fonte vicina alla star di Desperate Housewives. “La signora Huffman sconterà la pena decisa dal giudice Talwani per i suoi reati. Sconterà il resto della pena, 250 giorni di servizi sociali e un anno di libertà vigilata, non appena uscirà dal centro”, ha aggiunto al Daily Mail.