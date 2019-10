“Se assumerei Chef Rubio in un mio ristorante? L’ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo programma. Non so chi è”. Parole di Joe Bastianich che, intervistato durante la trasmissione I Lunatici di Radio2, ha parlato anche del cuoco al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sull’attualità politica. E le parole del giudice di Mastechef hanno scatenato la reazione dell’interessato che su Twitter ha scritto: “Ahahahahha b**ch please” (“ma fammi il piacere”), i tuoi autori lo sanno benissimo chi sono visto che vi facevano fare le cose che io trattavo con spontaneità e cuore anni addietro. Comunque se non mi hai mai visto ti conviene fare un ripassino“. Per ora nessuna reazione da parte dell’imprenditore italoamericano che durante l’intervista a Radio 2 ha parlato anche di Masterchef: “Il carattere nella trasmissione si è evoluto negli anni. Magari all’inizio usavo un atteggiamento più aggressivo perché non avevo le capacità per gestire un discorso. Poi negli anni le cose sono cambiate. Non avevo mai fatto televisione, anche quella è stata un’opportunità. La vita è unica, ma io ne ho avute 3-4 in una sola“.

Ahahahahha bitch please. I tuoi autori lo sanno benissimo visto che vi facevano fare le cose che io trattavo con spontaneità e cuore anni addietro. Comunque se non mi hai mai visto ti conviene fare un ripassino https://t.co/cyx01NzjID — Chef Rubio (@rubio_chef) October 16, 2019