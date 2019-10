Imma Tataranni è la fiction rivelazione del nuovo palinsesto di Rai 1, capace di appassionare fin dalla prima puntata milioni di telespettatori che subito l’hanno definita come la versione al femminile dell’amatissimo Commissario Montalbano. Ad interpretare il sostituto procuratore della Procura di Matera è l’attrice pugliese Vanessa Scalera che si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi, svelando alcuni retroscena inediti dal set: “Nella prima scena, a Metaponto, dovevo immergermi in mare a dieci gradi alle otto del mattino, così mi hanno dato due bicchierini di rum. Ero un po’ ubriaca, livida dal freddo e abbiamo dovuto interrompere“, ha confessato Vanessa che ha spiegato poi come non sia stato facile per lei calarsi nei panni di Imma Tataranni, personaggio all’apparenza brusco e distaccato ma in realtà molto umano.

La difficoltà è stata prima di tutto l’accento materano, per il quale ha avuto bisogno di un tutor sempre sul set che la correggesse e l’aiutasse a dare la giusta inclinazione quando parlava. Poi il cambiamento fisico, dal momento che Imma, nata dalla penna di Mariolina Venezia, ha una fisicità diversa rispetto alla Scalera, che ha quindi dovuto fare un grande lavoro sul suo corpo: “Ho dovuto apparire più pesante, imparare a camminare con i piedi piantati a terra. Ero costretta a portare tacchi altissimi senza cadere! – ha spiegato Vanessa -. Diciamo pure che il suo stile nel vestire è cattivo gusto allo stato puro, ma mi ha aiutato molto a entrare nel personaggio. Ogni mattina, indossando quei panni, era come se mi mascherassi da supereroe. Emma è una wonder woman materana!”, ha concluso.