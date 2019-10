Così lo chef e conduttore ha twittato dopo il ricovero del leader della Lega in ospedale per una colica

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali del 28 ottobre.

Tra i tanti messaggi, non manca quello di Chef Rubio su Twitter:”Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc… Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo”. Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato: “Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida…”, ha scritto Salvini su Twitter.

