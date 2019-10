“Adoro Erdogan. Per lui potrei tagliarmelo”. Questo l’apice, con divertita minaccia di autoevirazione, dello show di Efe Bal durante l’ultima puntata de La zanzara. La celebre transessuale, 39 anni, origini turche e cittadinanza italiana, escort di lusso con un volume d’affari di 120 clienti al mese, si immolerebbe per il suo presidente arrivando perfino a cancellare lo strumento principale del suo florido mestiere. “Per Erdogan potrei anche tagliarmelo. Non sarà mai necessario. Io lo adoro perché è un politico eccezionale”, ha spiegato Efe Bal a Cruciani ricordando i motivi per i quali appoggia l’attacco militare turco contro i curdi scatenato pochi giorni fa proprio dal presidente turco. “I curdi ci uccidono e lo fanno da sempre. Quando ero bambino sentivo sempre ogni sera in televisione notizie dei curdi che ammazzavano un turco. Quale dovrebbe essere il sentimento che dovrei provare nei loro confronti? Erdogan difende i confini come avrebbe fatto chiunque, Trump, Putin e persino Macron quello che va a letto con la nonna”. Durante la trasmissione è stato infine spiegato che Efe Bal aveva spedito al duo Cruciani-Parenzo una sua foto dove completamente nuda compiva il saluto militare in onore di Erdogan, proprio come i calciatori della Nazionale turca hanno fatto nei giorni scorsi durante le qualificazioni agli Europei di calcio 2020.

