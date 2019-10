Da truffatore a idolo dei social. Jimmy the Watch, un tizio napoletano di nome Massimo, che vive a Miami negli Stati Uniti da 3 anni, è il protagonista di un video diventato virale. Filmato che è stato visto da quasi un milione e mezzo di utenti su Youtube. Nel breve video Jimmy, o Massimo, viene bloccato da due grossi ragazzi afroamericani. Secondo i due ragazzi l’italiano ha venduto loro, per 200 dollari, un orologio e tre confezioni di profumo di marca poi rivelatisi falsi. Per questo i due tizi afroamericani rivogliono indietro il maltolto. Il battibecco, con tanto di vittima che con il suo ingombrante corpo blocca la portiera dell’auto in cui è seduto Jimmy, in modo che non riesca a partire, è esilarante.

In un inglese molto napoletanizzato, all’apice di una situazione surreale, Jimmy addirittura minaccia la vittima di chiamare la polizia. Il video, e la quasi zuffa, si conclude quando i due raggiungono un accordo: Jimmy gli lancerà cento dollari come “rimborso” lontano dal finestrino e il ragazzo si allontanerà lasciandolo partire. Tra bestemmie epocali da entrambi, spintoni, e addirittura uno sputazzo di Jimmy in segno di disprezzo, l’incontro ravvicinato sembra finire. Ma quando la vittima, che è poi DJ Skrilla Sketch, posta online il video della zuffa è Jimmy a vivere l’apoteosi del web: prima riceve insulti di ogni tipo, soprattutto di italiani che gli dicono infangare il nome del proprio paese all’estero, poi magicamente diventa idolo delle folle. La truffa si trasforma in furbizia, con tutto il corollario dell’italiano all’estero in odor di malavita. A questo punto è però Jimmy a compiere il carpiato.

In poche settimane apre una sua pagina Instagram e diventa più popolare perfino di DJ Skrilla. Selfie, dirette video, saluti, emoticon con cuori e smile, addirittura promozione di prodotti online, Jimmy approfitta della ribalta social ma viene pizzicato da Le Iene. Ed è qui che si compie l’ultimo capitolo, per ora, del prode Jimmy. L’inviato Gaston Zama prima lo avvicina, lo abbindola, infine prova a farlo confessare, come tipico nello stile Iene, che gli orologi erano falsi. Un pressing fisico che finisce proprio come il celebre video virale. Jimmy finge di chiamare la polizia e cerca di chiudere la portiera dell’auto per andarsene. E nel farlo urla proprio come contro Dj Skrilla: “Vai a fare i buc****, strunz”.