Eleonora Daniele ha avuto ospite a Storie Italiane Lory Del Santo e, nel corso dell’intervista, quando la showgirl è tornata a parlare della morte del fratello, non è riuscita a nascondere l’emozione e le lacrime per i ricordi del lutto che ha visso anche lei in privato quattro anni fa, quando suo fratello Luigi, affetto da autismo, è morto improvvisamente. Nel salotto di Rai 1, Lory Del Santo ha infatti parlato a lungo della scomparsa dei suoi due figli: il suo primogenito Conor scomparso in un tragico incidente quando aveva solo 4 anni, e il terzogenito Loren che, affetto da una grave malattia psichiatrica, si è suicidato nel luglio 2018.

“Anche io della morte di mio fratello non riesco a farmene una ragione“, ha rivelato la Daniele con gli occhi colmi di lacrime. “Io trovo in te grande forza. Ho perso mio fratello quattro anni fa e mi rendo conto che dentro di me c’è qualcosa che non riesco a superare. Mio fratello era come se fosse un figlio per me”, ha aggiunto la conduttrice. “La soluzione è pensare di trovare una roccia che fermi la caduta e ti salvi, bisogna cercare un appiglio. Non è unico per tutti, ognuno deve trovare qualcosa a cui aggrapparsi – ha cercato di consolarla Lory Del Santo -. Molte persone sono deboli e si aggrappano ai medicinali pensando di lenire il dolore. Questo è un errore gravissimo. Ho visto accadere cose allucinanti a queste persone”, ha concluso la showgirl.