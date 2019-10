Samanta Togni, amata insegnante di Ballando con le Stelle, si sposa. Chi è il fortunato? Il chirurgo plastico napoletano Mario Russo. I stanno insieme da agosto: “LA VITA HA MOLTA PIÙ FANTASIA DI NOI… Qui ero alla Rocca di Narni… poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa di @alta_moda_michelini @divaatelierbymichelini … chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione… @drmariorusso”, ha scritto la ballerina su Instagram annunciando il matrimonio. Come ha conosciuto il suo futuro marito? “In treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altro: è il destino – aveva raccontato la Togni a Vieni da Me – Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo… Lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiato il numero”.

