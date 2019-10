Secondo quanto riportato dalla Ndtv, la bambina è stata trasportata in ospedale e al momento è stata aperta un'indagine per risalire ai genitori. Le sue condizioni stanno migliorando nonostante, al momento del ritrovamento, avesse già sviluppato un'infezione ai polmoni

Era andato a seppellire sua figlia, nata morta dopo solo sei mesi di gravidanza. E mentre stava scavando, Hitesh Kumar Sirohi ha trovato un vaso di terracotta dentro al quale si trovava un’altra neonata, viva. Siamo in India, nella città di Bareilly, Uttar Pradesh. Secondo quanto riportato dalla Ndtv, la bambina è stata trasportata in ospedale e al momento è stata aperta un’indagine per risalire ai genitori. Le sue condizioni stanno migliorando nonostante, al momento del ritrovamento, avesse già sviluppato un’infezione ai polmoni. L’uomo che l’ha trovata si è detto disponibile ad adottarla, insieme alla moglie che ha appena perso sua figlia. Stando a quanto riportato dalla Bbc il problema dell’eliminazione delle figlie femmine in India rimane una pratica molto diffusa.