Lo stilista fiorentino Roberto Cavalli è stato ricoverato nelle scorse ore in ospedale a Milano, come lui stesso ha fatto sapere in un post su Facebook in cui ha pubblicato una sua foto intubato e con accanto la fidanzata Sandra. Non è chiaro cosa abbia avuto il 78enne fondatore dell’omonima casa di moda: “Sono in ospedale a Milano, nulla di grave ma sono comunque nervoso. Io sono molto fortunato di avere accanto la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”, ha scritto riferendosi alle sue figlie. “Ora – ha continuato il 78enne – mi aspetto belle parole da tutte le persone che mi amamo in giro per il mondo e ho dimenticato di mandare milioni di baci a tutti i miei amici più cari, la mia ricchezza più grande”.

