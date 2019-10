Alessandro Haber è tornato in tv con il programma “Maledetti amici miei” in onda su Rai 2 e nel corso dell’ultima puntata ha divertito il pubblico con uno dei suoi monologhi nel corso del quale si è lasciato andare ad un aneddoto personale, raccontando di quando da piccolo chiese a sua madre se avesse mai fatto un pompino a suo papà. Di questo episodio l’attore è tornato a parlare in un’intervista a Libero, nella quale ha precisato che è tutto vero: “In tutto quello che racconto c’ è qualcosa di romanzato, ma almeno la metà è vera. E quella volta a mia mamma domandai davvero: ‘Ma tu e papà le fate… quelle cosette lì?’ – ha spiegato Haber -. Lei era di origine contadina, ma sapeva come ero fatto, senza peli sulla lingua, e sapeva come gestirmi. ‘Ma cosa dici, Sandrino!’, mi fece. Conosceva il mio carattere e, agli inizi della carriera, quando mi vedeva insofferente perché non lavoravo molto, mi invitava spesso a cambiare mestiere: ‘Non so se sei bravo’, faceva”.

Nel corso dell’intervista, l’attore si è lasciato andare ad altre rivelazioni piccanti ricordando il bacio dato per esigenze di copione a Monica Bellucci e negando di essersi eccitato: “Non c’era niente di vero, era solo una battuta. In generale quando baci non provi piacere. È come quando passa una donna e le tocchi il culo: non provi mica piacere. A maggior ragione se quel bacio è solo un gioco, il tuo lavoro fatto con ironia – ha raccontato Haber -. Anche quando fai una scena di sesso in un film non senti un cazzo. La verità è che noi attori cerchiamo di dare verità a qualcosa che non esiste. Una donna che mi ha segnato è stata Giuliana De Sio: siamo stati insieme 3 anni, io avevo 29 anni, lei 19, poi si è rotto qualcosa per colpa di entrambi. Non siamo riusciti a rimediare, perché è la storia di tutti amarsi, lasciarsi, ferirsi. Con lei ci siamo risentiti, ma solo da amici”, ha concluso l’attore.