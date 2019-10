La sua storia l’aveva raccontata qualche tempo fa il Corriere Della Sera: nonna Licia, 89enne istriana che vive a Viterbo, si è ritrovata in breve tempo a diventare una influencer. Come? Grazie al nipote, Emanuele Usai, un esperto di digital marketing. La nonna era triste, lui voleva vederla sorridere dopo la morte del marito ed ecco che la nuova vita virtuale si è aperta per lei. Nonna Licia ha raccontato la sua storia a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Solo che, tra una chiacchiera è l’altra, l’89enne si è lasciata andare a un gaffe che ha “gelato” la conduttrice. Quando infatti la Fialdini le ha chiesto di cosa parli con i suoi follower, Licia ha risposto che sono in tanti a chiederle consigli sentimentali: “Mi ha scritto una e mi ha detto che è depressa perché sta con due uomini – ha detto la nonna – uno per un lato e uno per un altro lato. Allora io le chiedo quali sono questi lati? E lei mi risponde: beh uno mi dà la sicurezza e invece l’altro mi dà…“. Risate in studio. Fialdini ammutolita e la mitica nonna Licia che ha chiosato: “Non lo dico tanto lo capiscono tutti”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore