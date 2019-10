Una ne fa e cento ne pensa. Michelle Hunziker si è sempre distinta non solo per la sua professionalità in televisione, ma anche per l’uso che fa dei suoi canali social. La conduttrice di “Amici Celebrities”, infatti, è attivissima su Instagram, seguita da oltre quattro milioni di utenti, e la sua comunicazione è sempre mirata su alcuni aspetti della vita privata, professionale, ha anche lanciato temi sociali importanti e, a volte, si è divertita a scherzare con i suoi utenti. Proprio come in questo caso.

Michelle era attesa in Svizzera per la presentazione della sua linea, legata ai prodotti per il benessere. Prima del valico di Breda, che collega il confine italiano con quello svizzero, la conduttrice si è ricordata all’improvviso di non avere con sé i documenti utili per entrare in Svizzera, ma la prende con ironia. “Il documento io non ce l’ho, tanto sono amica. – ha spiegato – Mi conoscono da anni che passo da qui. Che cosa vuoi che faccia? Non me ne frega niente, mi conoscono perfettamente sono 20 anni che faccio avanti e indietro”. La vicenda si fa ancora più ingarbugliata, nel momento in cui la bella conduttrice viene intercettata prima da una pattuglia e poi da un agente della dogana. Ma per fortuna non succede nulla. Anche loro sono complici?

Una volta arrivata a destinazione per la presentazione dei prodotti e per l’incontro con i fan, ecco che si pone il problema del rientro. Mentre è sulla strada verso l’Italia, Michelle scopre che diversi siti online hanno ripreso la ‘notizia’ della mattina, in cui affermava di essere senza documenti. Ora che fare? Per non peggiorare la situazione, tra le soluzioni che pensa Michelle c’è quella di nascondersi nel bagagliaio per evitare i controlli degli agenti, poi però scoppia a ridere. Insomma pare che stavolta i quattro milioni di seguaci siano stati “vittime” di una burla della Hunziker.