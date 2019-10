L’attrice Jane Fonda è stata arrestata mentre manifestava sulla scalinata Capitol Hill, la sede del Congresso a Washington contro il cambiamento climatico. L’attrice, di 81 anni, protestava con il gruppo Oil Change International, ispirata da Grata Thunberg. Secondo quanto riportato dai media statunitense, con lei anche altre 16 persone del gruppo sono state portate via dalla polizia.

La Fonda aveva già preannunciato la sua partecipazione alla protesta sul web: “Sarò in Campidoglio ogni venerdì, pioggia o sole che sia, ispirata e incoraggiata dall’incredibile movimento creato dai nostri giovani”. E aggiunge: “Non posso rimanere ferma e ignorare che i nostri eletti ignorino, o ancora peggio potenzino, le industrie che stanno distruggendo il nostro pianeta. Sono venuta a Washington per essere più vicina all’epicentro della lotta per il clima”. Poco prima dell’arresto l’attrice rivolta ai manifestanti aveva definito il clima una “crisi collettiva che ha bisogno di una risposta collettiva”.