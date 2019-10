Secondo "Chi" il principe di Savoia avrebbe rifiutato il ruolo di inviato per “Domenica In”, ma la conduttrice non ci sta e smentisce l’ipotesi. Replica immediata del concorrente di “Amici Celebrities” che ‘gela’ la regina della domenica

Fuoco incrociato e a distanza, via social, tra la regina della domenica di Rai Uno e uno dei concorrenti più discussi di “Amici Celebrities”. Il settimanale Chi ha pubblicato una indiscrezione, secondo la quale il principe Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe rifiutato la proposta lavorativa come inviato per “Domenica In”, a favore della sua partecipazione al talent show di Canale 5.

Ma Mara Venier non ci sta e ha risposto con una Stories sul suo profilo Instagram ufficiale: “Mai chiesto ad Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In! Il ragazzo l’ha sognato!”. Immediata la replica del diretto interessato: “Cara Mara, mi spiace tu possa scrivere cose così. ‘Il ragazzo’ non ha mai parlato alla stampa di questo perché non ne è a conoscenza. Mi conosci da tempo e sai che sono una persona educata. Non ho certamente bisogno di farmi pubblicità in questo modo. Prima di rispondere, è sempre meglio informarsi… Un abbraccio e spero a presto”.

Il messaggio sembra smentire, parzialmente, l’indiscrezione, non confermata per educazione, ma allo stesso tempo invita la conduttrice a informarsi meglio. Per ora la Venier tace, impegnata per le prove del programma della domenica, c’è da scommettere che risponderà o via social o in diretta con una battuta ironica.