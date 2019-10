Marco Tardelli è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me dove ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi fino alla storica vittoria al Mondiali dell’82. Tutto stava procedendo senza intoppi finché ad un certo punto un commento della conduttrice ha fatto calare il gelo in studio. “Ero magrolino, all’inizio al Pisa non mi volevano. Ma il mio primo allenatore ha insistito e mi hanno preso”, stava raccontando l’ex calciatore quando la Balivo è intervenuta e ha commentato ironica: “All’inizio eri scarso un po’ per tutti“. Immediata la replica pungente di Tardelli: “Non per tutti, non offendere”. L’imbarazzo è palpabile ma l’intervista riprende. Non è tutto però.

Ad un certo punto la padrona di casa gli chiede se una parte della somma del trasferimento da una società all’altra andasse anche nelle tasche dei giocatori. Tardelli risponde: “Di quei soldi non vedevamo una lira”. All’ennesima domanda, l’ex calciatore riprende la Balivo: “Potevi studiare un po’ di più“. E lei replica piccata: “Io conosco solo il Napoli, sono di parte. Sei pignolo”. L’intervista si conclude con una rivelazione hot di Marco Tardelli: “Moana Pozzi? Ci siamo visti due volte… In amore ero un po’ birichino”.