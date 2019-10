Al via alla Mostra d’Oltremare di Napoli Italia 5 Stelle, la tradizionale due giorni del Movimento 5 stelle che quest’anno celebra i 10 anni di vita. Un Movimento che durante l’ultimo anno è passato da un governo con la Lega a uno con il Pd e che ora discute di possibili alleanze con i dem in vista delle Regionali. Secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, tra i primi ad arrivare alla festa per partecipare a un Agorà, dopo “il patto civico in Umbria si può valutare di volta in volta. In Calabria ad esempio ci sono delle possibilità. Si possono fare passi in avanti anche in altre regioni, ma non devono essere scelte dei singoli”. Per il ministro oggi “si dialoga meglio con il Pd, le basi su alcuni temi fondamentali sono molto vicine”

