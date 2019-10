“Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento.

“Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea chiedendo che non siano più vendute armi al governo di Erdogan.

Di Maio chiede anche ‘rispetto’ per i manifestanti, promettendo loro che potranno parlare dal palco.