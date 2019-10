Affiatati e innamoratissimi, Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa sono fidanzati da 12 anni e, dopo aver superato il momento di crisi avuto qualche anno fa, ora sono molto uniti, tanto che stanno condividendo l’esperienza televisiva come partecipanti di “Amici Celebrities“. Il loro legame è diventato con il tempo ancora più forte ma nonostante questo non hanno in programma il matrimonio né dei figli, come loro stessi hanno spiegato in un’intervista al settimanale Chi.

“Noi è come se fossimo già sposati. Fare un figlio non è un gioco. Filippo coltiva questo desiderio più di me, accadrà quando sarà il momento giusto” ha spiegato Pamela, ma Bisciglia è intervenuto subito: “Alt. Coltivavo questo sogno. Anni fa avrei voluto un pargoletto subito. Lei mi diceva ‘ni’, ‘no’, ‘forse’, e ora è successo che ho quarantadue anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”.

Ma in due si bastano: “Pamela per me è tutto – ha spiegato il conduttore – famiglia, amica, amante, compagna, fidanzata, mancava solo ‘collega’ ed eccoci qui”. E tra poco, se per entrambi continuerà l’avventura ad Amici, sicuramente anche sfidante.