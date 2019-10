"Ero un bambino molto problematico, e non è una battuta, ma i miei genitori hanno capito come educarmi. Se mi vietavano qualcosa, io la facevo", ha confessato il figlio del cantante dei Pooh

Francesco Facchinetti è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e nel corso dell’intervista si è lasciato andare ad una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Il figlio del cantante dei Pooh ha confessato infatti di aver avuto “un’infanzia un po’ difficile“: “Quando i miei genitori si sono separati è diventato tutto più difficile. I bambini non dovrebbero stare in mezzo a queste dinamiche. A 10 anni scappavo di casa. Andavo dai barboni del mio paese e stavo con loro. Anche a loro piaceva stare con me“, ha detto suscitando l’incredulità della conduttrice.

Poi Facchinetti ha ricordato anche il doloroso momento della separazione dei suoi genitori: “Quando due genitori divorziano, un bambino non capisce perché la mamma e il papà non siano più insieme. Io avevo 6 anni quando i miei si sono separati. Un giorno, a 10 anni, ho colto la palla al balzo e ho parlato con mio padre – ha raccontato -. Non lo vedevo da quasi un anno, abbiamo parlato e sono stato molto convincente. Oggi amo mio padre in maniera smisurata”.

“Ero un bambino molto problematico, e non è una battuta, ma i miei genitori hanno capito come educarmi. Se mi vietavano qualcosa, io la facevo. Per me sono stati importantissimi i miei nonni. Oggi mi mancano tantissimo e sbaglierei meno se fossero ancora con me. Il mestiere di nonno è importantissimo”, ha concluso Francesco Facchinetti.