Momenti di grande commozione in studio a “Vieni da Me” durante l’intervista al fratello di Alex Baroni, il cantante morto dopo un terribile incidente. Guido Baroni ha ripercorso gli ultimi drammatici giorni, quando l’artista era ricoverato in ospedale: “Dopo l’incidente – ha raccontato – tantissime persone sono arrivate in ospedale. Ci volle l’aiuto di due amici corazzieri per mantenere l’ordine. In quei momenti, gli amici di Alex e Giorgia ci hanno confortato. Alex è morto dopo 25 giorni in ospedale“.

Caterina Balivo a sentire il suo racconto si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Sono sempre felice di parlare di Alex – ha aggiunto il fratello del cantante – anche se per me ha un costo emotivo: ci sono poche occasioni pubbliche per ricordarlo, ma anche tante persone che gli rendono tributo”. E poi un aneddoto: “Ricordo una volta che mi ha chiamato per cantare un jingle assieme a lui, ma il fonico diceva che c’era qualcosa che non andava e che non usavo bene il diaframma. Così ho fatto finta di cantare e il fonico disse ‘perfetto!’. È questo il motivo per cui io non canto”, ha concluso.