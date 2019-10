Antonella Clerici piange sui social la morte di Beppe Bigazzi, volto storico de La Prova del Cuoco sempre al suo fianco quando era lei a condurre il cooking show di Rai 1. “Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo – ha scritto su Instagram -. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole. Ti ho conosciuto a Unomattina e con te e Anna Moroni abbiamo portato al successo La Prova del cuoco. Tanti anni insieme, indimenticabili”.

“Tutto quello che oggi è di moda tu l’avevi scoperto già negli anni 90 – ricorda ancora Antonella -. Eri avanti in tutto. Burbero dal cuore tenero. E io ti volevo bene, tanto. Mi mancherai. Si chiude un altro capitolo…Niente sarà più come prima. Non rimproverare troppo gli angeli se non cucinano con i prodotti giusti… sono imperfetti anche loro”, conclude la Clerici.