D'altra parte non è la prima volta che succede: per esempio, era già accaduto con Tullio Solenghi e la sua interpretazione di Bob Dylan nel 2016 sempre a Tale e Quale Show

L’imitazione di Lady Gaga fatta da Lidia Schillaci a Tale e Quale Show è stata talmente somigliante che la stampa americana è caduta in inganno è ha pensato che si trattasse di un’esibizione della vera popstar americana. Sul palco del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, l’attrice ha replicato la memorabile performance di Lady Gaga alla notte degli Oscar, quando assieme a Bradley Cooper cantò al pianoforte “Shallow“. La Schillaci è riuscita ad imitare la popstar americana in modo davvero impressionante, sia dal punto di vista vocale che estetico, conquistando il plauso di tutti i giudici e la standing ovation del pubblico in studio.

Parrucca biondo platino con acconciatura raccolta, abito da sera nero con la scollatura profonda, gioielli vistosi e rossetto rosso fuoco, l’attrice è stata la vincitrice della puntata andata in onda qualche settimana fa. Quelle stesse immagini sono state riprese poi da alcuni media americani. D’altra parte non è la prima volta che succede: per esempio, era già accaduto con Tullio Solenghi e la sua interpretazione di Bob Dylan nel 2016 sempre a Tale e Quale Show.

Ehi amici di @Yahoo, quella nella foto è @lidiaschillaci a #TaleEQualeShow. Lady Gaga in Italia va solo da Vincenzo Mollicone❣️https://t.co/xJMM6Rjyl0 — Cinguetterai (@Cinguetterai) 7 ottobre 2019