Sono le 23 quando Pamela Prati raggiunge una sala Bingo di Roma, una presenza che non passa inosservata e viene immortalata dai fotografi del settimanale Diva e Donna. Un amico misterioso la accompagna in auto, poi la lascia sola e lei tenta la fortuna

Sono le 23 quando Pamela Prati raggiunge una sala Bingo di Roma, una presenza che non passa inosservata e viene immortalata dai fotografi del settimanale Diva e Donna. Un amico misterioso la accompagna in auto, poi la lascia sola e lei tenta la fortuna. Lascerà la struttura, spiega il giornale diretto da Angelo Ascolti, due ore dopo all’una di notte sempre da sola. Se abbia vinto o perso non è dato saperlo ma non è certo la prima volta che sui media si accenna alla passione della showgirl del Bagaglino per il Bingo.

Era stato il sito Dagospia a darne notizia, dell’argomento si erano poi occupati altre testate e programmi tv. “Vorrei dire che non ho debiti di gioco, questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto”, aveva dichiarato la Prati intervistata da Silvia Toffanin. Dallo scorso aprile la showgirl sarda è stata travolta dallo scandalo Caltagirone, il finto e inesistente futuro sposo. Qualche settimana fa è tornata in tv, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena dichiarandosi ancora una volta vittima del duo Perricciolo-Michelazzo.

In sua difesa Valeria Marini, la collega è tornata a commentare il caso nel salotto di Vieni da me: “Era giusto difenderla, ho cercato di contattarla in quel periodo e non ci sono riuscita. L’ho vista quest’estate e mi sembrava plagiata, messa in mezzo. So che non ha la malizia di organizzare una cosa del genere. Lei era ed è in buona fede, è un’artista degna di rispetto. Ha sofferto tanto, tutto questo è andato a suo discapito. E’ stata linciata, sono felice di averla difesa”, ha spiegato a Caterina Balivo.