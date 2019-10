“I figli non sono arrivati subito perché avevo dei problemi fisici importanti e dopo un paio d’anni, quando finalmente sono rimasta incinta e ho partorito, la mia vita è cambiata e ho pensato che non volevo farli crescere dalle tate. L’ho fatto fino ad un anno fa, quando erano ancora molto piccoli. Adesso hanno cinque e quattro anni, sono un po’ più grandi, e quindi ho pensato di provare a tornare a lavorare”. Parole di Barbara Chiappini che, ospite nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha raccontato la sua scelta di vita. Una decisione che l’ha portata lontana dalle scene e vicina ogni giorno alla sua famiglia. Ora però vorrebbe tornare a lavorare, nonostante la sua sia una scelta di cui non si è affatto pentita: “L’ho fatto fino ad un anno fa, quando erano ancora molto piccoli. Adesso hanno cinque e quattro anni, sono un po’ più grandi, e quindi ho pensato di provare a tornare a lavorare”. Cosa non semplice, come ammette lei stessa: “Ora lavoro a Yes radio al programmo “Yes we are”, non è stato comunque facile poter rientrare”.

