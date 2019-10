James Van Der Beek, la star di Dawson’s Creek sarà di nuovo papà. Prima di indossare nuovamente i panni del concorrente ballerino nella nuova stagione di “Dancing with the Stars“, il Ballando con le Stelle made in Usa, Van Der Beek ha annunciato che sua moglie è incinta del sesto figlio. L’attore 42enne ne ha dato notizia, piuttosto inaspettata tra i fan, grazie ad un post su Instagram. Dopo Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn è in arrivo un bel maschietto, ha fatto sapere il Dawson Leery di una delle serie più amate al mondo.

“Siamo entusiasti oltre ogni immaginazione nell’annunciare che un altro piccolo fascio di gioia ci ha scelto per essere la sua famiglia. Abbiamo fatto la prima ecografia con la nostra crew e abbiamo deciso di condividerlo”, ha scritto Van Der Beek a corredo di una gioiosa foto di famiglia. Felicità che però non fa dimenticare all’attore i momenti di dolore vissuti dalla famiglia, e da sua moglie, pochi mesi fa, costretta ad un aborto spontaneo: “Le persone parlano raramente di queste cose e spesso in segreto. Ma non ci deve essere vergogna attorno a questo, bisogna darsi tempo e spazio per il dolore. Abbiamo deciso di metterci nuovamente in gioco, non sapendo cosa avremmo trovato, nel tentativo di evitare qualsiasi stigma insensato attorno a questa esperienza, incoraggiando quelle persone che potrebbero vivere simili momenti ad aprirsi all’amore e al sostegno degli amici e della famiglia, quando ne hanno più bisogno. Fortunatamente, per noi stavolta siamo usciti con lacrime di gioia“.