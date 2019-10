Jared Leto ha lanciato un appello chiedendo di aiutarlo a ritrovare la sua testa mozzata e spiegando di offrire in cambio una ricompensa. La testa mozzata a cui si riferisce l’attore è quella realizzata appositamente a sua immagine e somiglianza (e in dimensioni reali) da Gucci in occasione del red carpet al Met Gala lo scorso maggio: le teste mozzate ideate da Alessandro Michele da portare a mo’ di clutch avevano fatto clamore quando mostrate in passerella e ancora più scalpore quando Leto era apparso con la sua sul tappeto rosso.

“Non ho proprio idea di dove sia finita la testa – ha raccontato Leto in un’intervista a GQ – e penso che qualcuno possa averla rubata. Se qualcuno la ritrova, dovrebbe portarla al più vicino store Gucci e riceverà in cambio un paio di scarpe da ginnastica sudicie“, ha spiegato ironico. Secondo quanto riferisce “The Cut” la sua testa mozzata personalizzata costa all’incirca 11.000 dollari (10.000 euro).