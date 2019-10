Attimi di imbarazzo domenica sera a Live Non è La D’Urso quando Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini, ospiti in studio, hanno deposto le armi e si sono lasciati andare a un bacio dai risvolti hot. Il critico d’arte e l’ex europarlamentare si sono sottoposti infatti insieme alle domande degli “sferati”, tra cui l’attivista vegana Daniela Martani, che ha incalzato i due con domande e frecciatine al vetriolo.

Così, per eludere i colpi della pasionaria animalista, Alessandra Mussolini ha colto tutti di sorpresa e ha detto ironica alla padrona di casa: “Barbara, dato che è stata una puntata difficile per te, perché abbiamo visto il blocco precedente allucinante, noi volevamo essere carini. E per te, per la prima volta e l’ultima, mi bacio Sgarbi“. Detto fatto. L’ex eurodeputata si è letteralmente tuffata sul critico d’arte, suo storico rivale, baciandolo appassionatamente. Non solo, nella foga la Mussolini non si è accorta che il vestito le stava giocando un brutto scherzo, ma ci ha pensato Barbara D’Urso a farglielo notare: “Ti è uscita una tetta Alessandra“, le ha detto tra le risate e gli applausi del pubblico.