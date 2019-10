La conduttrice ha replicato però di avere qualche perplessità sulla dinamica della serata raccontata da Sgarbi: "Sarà che non faccio sesso da anni, come scrivono i media, ma non ho capito", ha detto Barbara aggiungendo poi di aver invece intuito di chi si stesse parlando

Anche Vittorio Sgarbi è stato tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso” assieme a Eva Robin’s. I due hanno parlato della relazione che hanno avuto tempo fa, lasciandosi andare ad una rivelazione scottante, che ha subito scatenato i social. Sgarbi ha raccontato infatti che lui e la Robin’s hanno avuto un rapporto a tre con una donna “famosissima, attualmente deceduta”.

Il critico d’arte ha spiegato a Barbara d’Urso che la donna in questione era una “donna straordinaria, celeberrima, famosissima” e che “è stata ospite tua tante volte“. La conduttrice ha replicato però di avere qualche perplessità sulla dinamica della serata raccontata da Sgarbi: “Sarà che non faccio sesso da anni, come scrivono i media, ma non ho capito“, ha detto Barbara aggiungendo poi di aver invece intuito di chi si stesse parlando. “Ho capito chi è ma non lo posso dire – ha affermato la d’Urso -. Una donna pazzesca, ci sta che lo abbia fatto”. Inutile dire che sul web impazza il totonomi per cercare di individuare che sia la donna misteriosa.