Stanno facendo scalpore le nuove, scottanti rivelazioni sulla vita privata della principessa Diana fatte da Elton John nella sua autobiografia in uscita a breve. Il cantante, da sempre grande amico di Lady D, a cui dedicò “Candle in the wind“, uno dei suoi brani più celebri, ha raccontato infatti che Diana è stata “preda sessuale” di personaggi famosissimi, del calibro di Richard Gere e Sylvester Stallone.

Secondo quanto si legge in un’anticipazione del libro pubblicata dal Daily Mail, i due attori star di Hollywood conobbero la principessa ad una cena organizzata dal cantante a casa sua per far conoscere Diana all’allora capo della Disney Jeffrey Katzenberg. A quel tempo Diana si era appena separata dal principe Carlo di Inghilterra: “Diana e Gere si erano piaciuti subito e si erano isolati davanti al caminetto – dice Elton -. Lei aveva appena divorziato da Carlo, lui da Cindy Crawford. Stallone era arrivato con la chiara intenzione di farsi Diana, ma i suoi piani erano stati rovinati“.

A quel punto la gelosia di entrambi è esplosa e i due attori sono venuti quasi alle mani in corridoio e solo l’intervento del compagno di Elton John, David Furnish, che li ha separati ha evitato uno scandalo mondiale. Stallone, inviperito, ha salutato i commensali con queste parole: “Se l’avessi voluta, me la sarei presa”.