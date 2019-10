Ma cosa sta succedendo? Perché tanti vip stanno pubblicando lo stesso messaggio enigmatico, che recita: "Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché"?

Da Francesco Totti a Fedez, è in corso una “fuga” di massa dai social. Ma cosa sta succedendo? Perché tanti vip stanno pubblicando lo stesso messaggio enigmatico, che recita: “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”? Presto detto: saranno tutti dei concorrenti di Celebrity Hunted, la versione italiana di un reality inglese di successo.

Prodotto da Amazon Prime Video, l’idea del format sembra avvincente: un gruppo composto da alcuni personaggi famosi per 14 giorni non solo non potrà accedere ai social, ma dovrà nascondersi e scappare per non farsi catturare da alcuni cacciatori con esperienze nelle forze amate. A loro disposizione non avranno i telefoni cellulari, ma soltanto una carta di credito con pochi euro e un kit di sopravvivenza dal contenuto misterioso.

In Inghilterra, su Channel 4, sono già andate in onda quattro edizioni con degli sconosciuti e tre con dei personaggi famosi (tra cui politici, sportivi e conduttori tv). Tra i vip nostrani che questa mattina hanno svelato di dover rimanere in incognito, oltre a Totti e Fedez, ci sono anche Costantino Della Gherardesca, lo youtuber Luis Sal, la coppia composta da Francesca Barra e Claudio Santamaria, gli amici-attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Riusciranno a non farsi catturare?