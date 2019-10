In una intervista rilasciata a La Stampa, l'influencer spiega come è nata la frase: "Favoloso non avere più un uomo fissato con la skincare tra le pa**e"

Il libro di Giulia De Lellis, scritto insieme all’autrice Stella Pulpo, è ai primi posti delle classifiche di vendita. “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza” racconta la scoperta del tradimento da parte del suo ex fidanzato Andrea Damante. Ma non tutto quello che c’è scritto è vero, e ad ammetterlo è la stessa De Lellis in una intervista rilasciata a La Stampa. “Favoloso non avere più un uomo fissato con la skincare tra le pa**e”, si legge nel romanzo. E su questa frase la ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato: “Quella è stata una battuta romanzata, messa lì con ironia… no, niente di insopportabile sennò non ci avrei vissuto tre anni. Io invece di creme ne ho un sacco. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le pa**e”. Qualche parola anche sul suo nuovo fidanzato, il pilota Andrea Iannone: “Ora sto con un uomo incredibile, non con un bambino. Il problema non c’è”.