Fabio Rovazzi si trova a Budapest per vedere la prima del film “Gemini Man”, diretto da Ang Lee e con Will Smith nel ruolo di protagonista. Ora, Rovazzi si è trovato proprio nella stessa camera dell’attore, come testimonia un post. Su Instagram, infatti, Rovazzi ha caricato un video: “Non so come sia possibile – dice – ma c’è Will Smith dentro la mia stanza…”. E mentre il cantante parla ‘collegato’ dal bagno dell’hotel, ecco che irrompe proprio Smith: “Scusa ma devo lavarmi i denti, sei chiuso qui da 45 minuti”. Nel video completo, caricato su Youtube, si vede Rovazzi in partenza per Budapest. Il cantante partecipa poi alla festa di Smith e rientra nella sua stanza d’albergo, dove l’attore fa irruzione… I due “lottano per il telecomando”, e Will finisce pure per raccontare una storia a Fabio. Insomma, una gag davvero ben riuscita, come sempre quando si tratta di Rovazzi.

