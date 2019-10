Paolo Bonolis è stato ospite di Bruno Vespa nell’ultima puntata di Porta a Porta dove ha presentato la sua autobiografia, “Perché parlavo da solo“, nella quale racconta aneddoti della sua vita personale come quello sulla sua prima volta. “È con un ragazza scandinava, che si chiamava Serpa, che in Inghilterra ebbi dei sussulti ormonali di una certa rilevanza”, cita Vespa leggendo un estratto del libro.

“Diciamo che Serpa è stata la prima figura con la quale ebbi un qualcosa che assomigliava a quello che poi sarebbe diventato cinque figli. – racconta allora divertito Bonolis -. Lei era ben disposta, carina e disponibile ma sputava, ogni tanto faceva così…- dice facendo il verso -. In tempo de’ guerra non si butta via niente, Brunello”. Un episodio divertente, che commentato così dal conduttore: “Diciamo che sei stato, in un fortunato periodo della tua vita, beato tra le donne”. Il riferimento è alla sua storia d’amore nel 1995 con Milly Carlucci, al primo matrimonio con l’americana Diane Zoeller e alle seconde nozze poi con Sonia Bruganelli, la sua attuale compagna. Momenti importanti della sua vita che il conduttore ripercorre nel suo libro.